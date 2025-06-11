أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس كورونا سيستمر في التحور دائمًا لطبيعته المتغيرة باستمرار، مبينا أن المتحور الجديد "نيمبوس" ليس الأخير.

وأشار إلى أن نسبة التحور عالميًا ارتفعت من 2% الشهر الماضي إلى 10% هذا الشهر من إجمالي الإصابات.

وأضاف عنان، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة حجم الإصابات على مدار شهر يعد المعدل الطبيعي وفقًا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، معقبا: أدى ذلك إلى إدراج المتحور الجديد ضمن جدول متحورات كورونا "تحت المراقبة".

وأوضح أن المتحور الجديد لا يؤدي إلى زيادة حالات الدخول للمستشفيات، لكنه انتشر بسرعة في 22 دولة.

وتابع: "يوجد جدول في منظمة الصحة العالمية يضم 6 متحورات تحت المراقبة، منها متحور واحد "مثار للقلق". وأكد أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا وأكثر تماسكًا مع خلايا الجسم، لكنه لا يشكل خطرًا كالمتحورات السابقة.

وتتمثل أعراضه في احتقان الحلق، ارتفاع درجة الحرارة، تكسير الجسم، وألم البطن.

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