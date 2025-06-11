ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب - محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى الاثنين 16 يونيو 2025، وذلك في مختلف أنحاء البلاد.

وخلال هذه الفترة، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق.

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

كما تتكوّن شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا اليوم الأربعاء، على مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

وتوقّعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

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