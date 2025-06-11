بدائل الثانوية الأزهرية.. معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وكيفية التقديم
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تفتح جامعة الأزهر، خلال أيام باب التقدم للمعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين بالقاهرة، للعام الدراسي 2025/2024.
ويقبل المعهد الفني للتمريض، الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية لعام ٢٠٢٥ من المقيمات بمحافظة القاهرة.
وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:
- التقديم بمقر المعهد بمستشفى باب الشعرية.
- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.
- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2026/2025".
- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.
- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.
- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.
- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.
- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.
- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.
- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.
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