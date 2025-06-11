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بدائل الثانوية الأزهرية.. معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وكيفية التقديم

06:00 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

جامعة الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفتح جامعة الأزهر، خلال أيام باب التقدم للمعهد الفني للتمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين بالقاهرة، للعام الدراسي 2025/2024.

ويقبل المعهد الفني للتمريض، الحاصلات على الشهادتين الإعدادية العامة والأزهرية لعام ٢٠٢٥ من المقيمات بمحافظة القاهرة.

وينشر "مصراوي" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

- التقديم بمقر المعهد بمستشفى باب الشعرية.

- أن تكون المتقدمة مسلمة ومصرية حاصلة على الإعدادية الأزهرية أو العامة من محافظة القاهرة.

- أن تكون حديثة التخرج "دور أول 2026/2025".

- ألا يقل السن في أول أكتوبر عن 14 عاما ولا يزيد عن 16.

- الأولوية بالقبول لأصحاب المجاميع الأعلى.

- أن تكون حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة.

- اجتياز اختبار اللغتين العربية والإنجليزية بحد أدنى من 10:7.

- اجتياز الاختبارات والفحوصات الطبية والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية والمزمنة.

- لا يسمح للطالبة بالزواج إلا بعد انتهاء فترة الدراسة، وحال زواجها أثناء الدراسة يتم فصلها.

- حال قبول الطالبة بالمعهد، يتعهد ولي الأمر بأداء فترة الامتياز ومدتها 6 شهور بعد إعلان نتيجة السنة النهائية.

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جامعة الأزهر مستشفى باب الشعرية الجامعي الثانوية الأزهرية محافظة القاهرة
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