غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)

كتب-عمرو صالح:

يعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعاً مهما غدا الأربعاء، فى أول لقاء رسمي بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك لبحث عدد من الملفات المحورية المرتبطة بالاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى 2025.

وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والأمين العام لتحالف الأحزاب، إنه من المقرر أن يناقش الاجتماع المحاور الأساسية للبرنامج الانتخابى الذى ستخوض به الأحزاب السباق البرلمانى، بالإضافة إلى حسم ملف المقاعد الفردية التى سينافس عليها مرشحو التحالف فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن ملف المشاركة فى النظام الفردى يشكل أحد التحديات الاستراتيجية أمام التحالف، فى ظل أهمية التوزيع الجغرافى، وتحديد فرص التنافس فى الدوائر المؤثرة.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش أيضا آلية التنسيق والتكامل بين الأحزاب داخل المحافظات، لتفادي التنافس الداخلي وضمان توحيد الصفوف وتحقيق أفضل النتائج.

وأكد الأمين العام للتحالف، أن الاجتماع المرتقب سيبحث أيضا آليات المشاركة فى القائمة الوطنية، مشددا على أن جميع أحزاب التحالف أبدت ترحيبا كاملا بنظام القائمة المغلقة، لما يمثله من توافق سياسي يعكس روح التنسيق الوطنى، ويعزز فرص التمثيل البرلمانى المتوازن بين مختلف التيارات والأحزاب.

ويأتي هذا الاجتماع فى توقيت سياسي بالغ الأهمية، مع اقتراب العد التنازلي للاستحقاق النيابى، حيث تسعى الأحزاب المنضوية تحت مظلة التحالف إلى ترتيب أوراقها مبكرا، وتوسيع قاعدة التفاهم والتنسيق فيما بينها، بما يعزز من فرص المنافسة ويقلل من التشتيت الانتخابي داخل القواعد الجماهيرية.

ووفقا للنائب تيسير مطر، فإن النقاشات الداخلية ستشهد عرضا خريطة الدوائر المحتملة للمنافسة، وتقييما مبدئيا للقوة التصويتية لكل حزب على مستوى المحافظات، فى محاولة لإعادة توزيع الأدوار وفقا للواقع الانتخابى، وليس فقط للتوازنات السياسية.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبا، يعد أكبر تكتل حزبي منظم فى المشهد السياسى الحالى، ويُنظر إليه كإحدى الأدوات المهمة لدعم الاستقرار السياسى، وتقديم نموذج احترام التعدد والتنوع داخل الإطار الوطنى، كما يُمثّل التحالف محاولة جادة لإعادة الحيوية للمجال الحزبى، من خلال التنسيق المؤسسى، وتجاوز النزعة الفردية فى الترشح، بما يعزز من فرص تشكيل برلمان قوي ومعبر عن مختلف فئات الشعب المصرى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل بخريطة واضحة للمشاركة الحزبية فى الانتخابات القادمة، سواء من حيث المقاعد الفردية أو التمثيل ضمن القائمة الوطنية، مع توافق مبدئي على عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية فى المحافظات خلال الشهور المقبلة، للترويج للبرنامج الموحد للتحالف، والتواصل المباشر مع المواطنين.

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