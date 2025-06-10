نائب وزير الزراعة يشارك في افتتاح معرض التكنولوجيا الخضراء بأمستردام

كتب - عمرو صالح:

قال نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس مصطفى الصياد إن هناك اهتمامًا خاصًا بتشجيع شركات القطاع الخاص الهولندي على الاستثمار داخل مصر، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بزيادة الاستثمار بكل القطاعات؛ بما فيها القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح معرض التكنولوجيا الخضراء "جرين تك" والمقام بالعاصمة الهولندية أمستردام خلال الفترة (10 - 13) يونيو الحالي.

من جانبه..أكد نائب وزير الزراعة الهولندي أهمية تعاون شركات القطاع الخاص لتكوين تحالفات؛ لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية داخل وخارج هولندا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الابتكارات الزراعية لتقليل تكلفة الانتاج والاستخدام المرشد للمياه والعمليات الزراعية الجيدة.

وفي السياق، تفقد الوفد المصري برئاسة المهندس مصطفى الصياد يرافقه ممثلو عدد من شركات القطاع الخاص المصري، أجنحة المعرض وعقد لقاءات مع بعض ممثلي الشركات الاستثمارية المصرية التي تعمل بالشراكة مع شركات هولندية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة، والتي من بينها شركات متخصصة في إنتاج وإنشاء الصوب الزراعية، وكذا إنتاج البيتموس الزراعي وأنظمة التحكم الإلكتروني ومعدات الري الحديثة داخل الصوب، ونظم وآليات تشغيل الصوب باحدث التقنيات المستخدمة حاليًا.

واستمع نائب وزير الزراعة - خلال جولته بالمعرض - إلى مسئولي شركات القطاع الخاص الزراعي، للوقوف على التحديات التي تواجهها تلك الشركات بالسوق المصري، وذلك في سبيل إيجاد آليات وحلول سريعة لها، مؤكدًا دعم الحكومة المصرية للاستثمار وخاصة بالمجال الزراعي.

وخلال الفعاليات، وزع المنظمون جوائز أفضل الابتكارات على الشركات المتخصصة الفائزة بمجال الابتكار الزراعي.