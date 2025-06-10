بعد قرار الرئيس.. أين تقع أرض "خفض الدين العام" بمحافظة البحر الأحمر؟

كتب - عمرو صالح:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥,٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

ووفق نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥، فإن التخصيص يأتي لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا لوحة توضح قطعة الأرض بمنطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر.

ونص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة المخصصة كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.