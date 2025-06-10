بعثة حج الجمعيات الأهلية تتابع خطة التفويج إلى المدينة المنورة

القاهرة - مصراوي:

أعلن أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، عن خطة تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة لمن بدأوا رحلتهم من مكة المكرمة، وتفويج بقية الحجيج إلى أرض الوطن لمن انتهوا من أداء المناسك.

وأشار إلى أن أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية عاد يوم الثلاثاء 10 يونيو إلى أرض الوطن، بعد الانتهاء من مناسك الحج كاملة، وذلك من مطار جدة الدولي، وبلغ عددهم نحو 459 حاجًا من محافظات الإسكندرية والبحيرة والقليوبية والقاهرة. بينما يتم تفويج 819 حاجًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهم من محافظات القاهرة والدقهلية والشرقية، على أن يتم سفرهم إلى مصر من المدينة المنورة يوم 14 يونيو، ليكون هذا الفوج هو أول أفواج الحجاج المغادرين من المدينة المنورة إلى أرض الوطن.

وأكد عبد الموجود أن جميع الحجاج بخير، وقد أتموا مناسك الحج بسلام، في ظل التيسيرات الشاملة التي قدمتها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية، حيث تم تنفيذ خطة التحرك بين المشاعر المقدسة بانسيابية تامة ودون معوقات تُذكر.

وأشار إلى أن البعثة تواصل متابعة أوضاع الحجاج حتى عودتهم الكاملة إلى أرض الوطن، مشددًا على تواجد فرق العمل الميدانية بشكل دائم، لتقديم كافة سبل الراحة للحجاج خلال فترة إقامتهم المتبقية في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.