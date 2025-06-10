التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى

كتب - أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح أول اختبار SAT رسمي يُعقد في مصر منذ إعادة تقديمه هذا الشهر، بنسبة مشاركة بلغت 100% من الطلاب، دون تسجيل أي مشكلات تقنية أو شكاوى، وفي ظل تنظيم منضبط ودقيق.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشاركين في الاختبار الأول بلغ 1797 طالبًا، وهو العدد الكامل للطلاب المسجلين، حيث بدأ جميعهم الامتحان في الموعد المحدد وأكملوه بنجاح، دون رصد أي مشكلات أو شكاوى، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا وبداية قوية لمسار استعادة اختبار SAT في مصر، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة College Board الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التقييم والاختبارات الدولية.

وفي سياق تعليقه على نجاح الاختبار، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا النجاح يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في العودة الآمنة والمنظمة لاختبار SAT في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مؤسسة College Board تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وتعزيز فرص التأهيل الجامعي وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على اختيار مراكز الامتحانات بعناية شديدة، لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة تضمن سلامة الطلاب وسلاسة الإجراءات، مع التأكيد على التزام الوزارة الصارم بحماية خصوصية بيانات الطلاب.

وأضاف الوزير أن اختبار اليوم يُعد بداية قوية للمرحلة الجديدة من تقديم SAT في مصر، بما يعزز قدرة الطلاب المصريين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية.

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