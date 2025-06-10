"معاش الشهامة".. اقتراح جديد في البرلمان

كتب - نشأت علي:

تقدّمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لإقرار معاش لأصحاب المواقف البطولية الذين يضحّون بأنفسهم من أجل سلامة الآخرين، كما حدث مع الشهيد البطل خالد عبدالعال في واقعة العاشر من رمضان.

وأكّدت النائبة في اقتراحها أن يُطلق على هذا المعاش اسم "معاش الشهامة والنخوة"، وهو ما يُعدّ بمثابة شهادة تقدير مجتمعية تُكرِّم القيم النبيلة والإيجابية لأولئك الذين ضحّوا بحياتهم من أجل الآخرين، لا سيّما أن هذا المعاش يُمثِّل دليلًا على وقوف الدولة إلى جانب أسر هؤلاء الأبطال ودعمهم، بما يُعزِّز من روح التضحية ومساعدة المحتاجين.

وأشارت إلى أن الاقتراح يتضمّن استبدال وتعديل مصطلح "معاش استثنائي" ليُصبح "معاش الشهامة"، وفق آليات ومعايير تُحدّدها الجهات المختصة في هذا الشأن، على أن يتم إرسال المقترح إلى مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي.