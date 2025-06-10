السيدة انتصار السيسي تعزي أسرة البطل خالد شوقي: تضحيته ستظل خالدة

القاهرة - مصراوي:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، إنها تواصلت هاتفيًا، اليوم، مع أسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي قدّم حياته فداءً للآخرين في موقف يجسّد أسمى معاني الشجاعة والإنسانية.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "قدّمت لذويه واجب العزاء والمواساة، مؤمنة أن تضحيته النبيلة ستظل خالدة في وجدان كل مصري، ومصدر فخر للأجيال القادمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وتوفي خالد محمد شوقي عبدالعال، يوم الأحد الماضي متأثراً بإصابات وحروق لحقت به أثناء إبعاده شاحنة وقود مشتعلة عن محطة وقود وسط مدينة العاشر من رمضان لتفادي وقوع خسائر بشرية ومادية هائلة.

وتوالت ردود الفعل الرسمية بعد وفاة السائق، ونعاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان رسمي، واصفاً إياه بـ"بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان"، وكلّف وزيرَيْ البترول والتضامن بصرف مكافأة مجزية، ورصد معاش استثنائي، وتكريم أسرته تقديراً لتضحيته.