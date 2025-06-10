استشاري تغذية يحذر: ترك الطعام في أواني الألومنيوم قد يُهدد صحتك

كتبت – داليا الظنيني:

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي، من مخاطر ترك الطعام المطبوخ في أواني الألومنيوم لفترات طويلة، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يحوّل الأواني إلى مصدر خطر حقيقي على صحة الإنسان.

وخلال لقائه في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، أوضح الدكتور نزيه أن أواني الألومنيوم يجب أن تكون سليمة تمامًا، وأن أي تلف أو تغير في سطحها الداخلي، مثل "النقر"، يجعلها غير صالحة للاستخدام الآمن.

وأشار إلى أن عملية الطهي نفسها تُحوّل بيئة الوعاء إلى وسط حمضي، خاصة مع بعض أنواع الأطعمة. وإذا تُرك الطعام في وعاء الألومنيوم بعد الطهي، فإنه يتفاعل مع الألومنيوم، مما يؤدي إلى تكوّن أكسيد الألومنيوم الذي ينتقل بعد ذلك إلى الطعام الذي نتناوله.

وأكد نزيه أن أكسيد الألومنيوم يشكل خطورة بالغة على الجهاز العصبي والجهاز التنفسي، لافتًا إلى وجود صلة بين التعرض المزمن لهذه المادة وزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل التوحد لدى الأطفال، والتضرر الرئوي، وفقدان الذاكرة اللحظي لدى البالغين.

وأضاف: "يُنصح دائمًا بنقل الطعام المطهو من أواني الألومنيوم إلى أوعية تخزين آمنة فور الانتهاء من الطهي، لتجنب هذه المخاطر الصحية المحتملة".

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