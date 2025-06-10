كتب – عمرو صالح:

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع نقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وذلك للوقوف على آخر تجهيزات الوقفة الاحتجاجية القادمة، وانعقاد الجمعية العمومية.

وتحدث نقيب المحامين عن أهمية تكاتف أعضاء الجمعيات العمومية للمحامين على مستوى فرعيات الجمهورية، بما يسهم في تحقيق مطالب المحامين الرافضين لزيادة الرسوم القضائية غير القانونية.

ودعا النقيب نقباء وأعضاء الفرعيات إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الوقفات الاحتجاجية، والاستعداد لانعقاد الجمعية العمومية.

من جانبهم، أكد نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات الاصطفاف خلف قرارات مجلس النقابة العامة، والعمل على تحقيق ما فيه الصالح العام للمحامين، تحت إشراف ومتابعة الأستاذ عبد الحليم علام، النقيب العام.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في وقت سابق عن رفضها زيادة الرسوم القضائية على رسوم التقاضي، التي أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

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