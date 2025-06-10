أحمد سعد يُشعل حربًا بين سحر الجعارة ومظهر شاهين.. ما القصة؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

سادت حالة من الجدال وحرب البيانات بين الكاتبة سحر الجعارة والشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم بسبب المطرب أحمد سعد.

كان إمام وخطيب عمر مكرم، هاجم المطرب أحمد سعد بعد عودته من أداء الحج، وإحيائه حفلا غنائيا في نادي الشمس.

وكتب مظهر شاهين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "مؤلم أن يعود بعض الناس عن توبتهم وكأنها كانت مجرد لحظة انفعال عاطفي في موسم الحج، فالتوبة عقد مع الله، وليست زينة موسمية تُخلع بعد الإحرام. نسأل الله الثبات لنا ولهم، فالعبرة بالخواتيم لا بالبدايات".

سحر الجعارة تهاجم مظهر شاهين

فيما هاجمت الكاتبة سحر الجعارة، الشيخ مظهر شاهين، ووصفت حديثه بأنه ".محاولة جديدة لتكفير الفنانين ومعاداة الفن المصري".

وقالت الجعارة عبر صفحتها على فيسبوك: "هو أحمد سعد رقاصة علشان يتوب؟! ولا بيقدم أفلام خادشة؟ ولا بيشتغل (استغفر الله)، مطالبة شاهين ومن وصفتهم بـ«حزب الكراهية» بالتوبة عن "تحريم الفن والتفتيش في الصدور".

وأضافت: "الناس دي ناقص ترجع تحرّم الحنفية والمطبعة"، مشيرة إلى أن الفن جزء من قوة مصر الناعمة، ولا يجوز المساس به تحت دعاوى دينية.

وهاجمت الجعارة مظهر شاهين قائلة: "كنت في ميدان التحرير وسط بنات سافرات بيغنوا لمصر، والنهاردة بتتكلم عن التوبة وكأنك وصي على الناس"، داعية أحمد سعد للاستمرار في الغناء: "غنّي يا أحمد.. احنا بنحب صوتك، وأهل المدينة استقبلوا الرسول بالدف والغناء.. لا تلتفت لحزب الكراهية".



مظهر شاهين يعاود الرد على سحر الجعارة

وعاود الشيخ مظهر شاهين، الرد على هجوم الكاتبة سحر الجعارة، وأكد أن الاعتراض على الابتذال لا يُعد محاربة للفن أو وصاية دينية، بل هو دفاع مشروع عن الذوق العام وقيم المجتمع.

وقال شاهين عبر صفحته: "بعض الأصوات التي ارتفعت مؤخرًا، تحاول تصوير أي رأي ديني أو أخلاقي على أنه هجوم على الفن أو تقييد للحريات، مع أن الحقيقة أن الاعتراض لم يكن يومًا على الفن المحترم، بل على ما يمس القيم ويتجاوز حدود الذوق العام".

وأضاف: "بقى كل ما شيخ أو عالم يتكلم عن ظاهرة سلبية أو محتوى مبتذل، نسمع عبارات محفوظة: (بيكفروا الناس) و(بيفتشوا في الصدور) و(بيحاربوا الفن).. وكأن الدفاع عن القيم أصبح تهمة، والمطالبة بالاحترام رجعية".

وتابع شاهين قائلًا: "كفاكم جعجعة لفظية تتخفى وراء شعارات التنوير، وهي في حقيقتها لا تحترم الرأي الآخر، بل تهاجم وتخوّن أي صوت يذكر بالقيم، وتفرض وصاية فكرية مضادة تريد أن تسكت كل من يخالفها".

وفيما يخص ميدان التحرير، أوضح شاهين: "ميدان التحرير، الذي أتشرف أنني كنت وما زلت خطيبه، ليس ساحة للضوضاء أو لتصفية الحسابات مع الدين، بل هو ميدان الكرامة الوطنية، وبناته أرقى من كل الاستعراضات التي تُقدّم باسم الفن، وأعظم من أي أصوات تدّعي الدفاع عن الحرية وهي تمارس الإقصاء".

وأكد شاهين أن الرسول استُقبل في المدينة بالأنشودة، لا بالاستعراض، وكان يوجه الناس إلى فن يرتقي بالروح، لا يثير الغرائز ويهدم الذوق العام.

واختتم تدوينته قائلًا: "من يملك فنًا حقيقيًا فليقدمه بشرف، ومن يضيق بصوت الدين، فليس من حقه أن يصادره، مضيفًا: “دفاعنا عن القيم ليس تطرفًا، لكن الجعجعة الفكرية المتزايدة هي التي تحتاج إلى مراجعة حقيقية".

خالد منتصر يتضامن مع سحر الجعارة

فيما تضامن الطبيب والكاتب خالد منتصر مع الكاتبة سحر الجعارة، قائلا: "الفن ليس إثمًا ولا خطيئة ولا نجسًا حتى نتوب عنه يا شيخ مظهر، هذا هو المبدأ الذي دافعت عنه كاتبة مستنيرة صاحبة قلم مناصر للفن والحياة والجمال، سحر الجعارة لم تكن تدافع عن الفنان أحمد سعد، لكنها كانت تدافع عن الفن، ضد هجمة التتار عليه، المشايخ يريدون تسكين الفنان في خانة الإحساس بالذنب والخطيئة".

وأضاف منتصر: "الفنان مثل أي انسان مصري ليس لديه جهاز مناعة ثقافي قوي ضد تلك المحاولات التكفيرية للفن، هذا الهجوم على سحر غرضه كسر قلمها ، لكني أعرف سحر جيدًا، مقاتلة شرسة في كتيبة التنوير، كنت أربأ بك يا شيخ مظهر أن تشارك في هذه الهجمة وقد كانت لك آراء جيدة من قبل، التنوير ليس بالقطاعي يا شيخنا الفاضل، التنوير باكيدج فكري، يغلفه من جميع جوانبه حق وفريضة السؤال".

وتابع: "كل شيء مطروح على طاولة تشريح علامات الاستفهام، المشايخ يكرهون الفن لأنه ينافس الدين على جزء الوجدان، وهم مرعوبون من أن يسحب الفن البساط من تحت أقدامهم، ويفقدون سطوتهم على هذا الوجدان الجمعي.. تحية للصديقة سحر الجعارة ، دمت لنا رقمًا مهمًا في معادلة التغيير، وسلاحًا ماضيًا في معركة التنوير".

فيما أعلن أحمد مهران المحامي، التطوع بالدفاع عن الكاتبة سحر الجعارة.

بدورها، أعلنت، الكاتبة سحر الجعارة عبر صفحتها عن تقدمها ببلاغ ضد الشيخ مظهر شاهين، قائلة: "نتقابل في المحكمة و أعرفك انا بجيب حقي ازاي يا شيخ مظهر".

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