كتب- عمرو صالح:

أعلنت شركة "إيكيا"، العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات المنزلية، عن استدعاء عصارة الثوم "IKEA 365+ VÄRDEFULL" سوداء اللون؛ نظرًا لوجود خطأ في الإنتاج.



يأتي ذلك بعد تحديد الخطأ إثر تحقيق داخلي، يشير إلى خطر انفصال قطع معدنية صغيرة أثناء الاستخدام داخل الطعام دون ملاحظة المستخدم، الأمر الذي قد يسبب مخاطر صحية جسيمة في حال ابتلاعها، ويمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة مستخدميها، وفق بيان لجهاز حماية المستهلك.



يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك، وانطلاقًا من حرصه الدائم على أمن وسلامة المستهلكين، وبعد تلقيه إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بتسبب أحد منتجاتها المتداولة في السوق المصري بأضرار على مستخدميها؛ لذا، فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية اتخذت كل التدابير الاحترازية لاستدعاء المنتج من السوق المصري وإخطار جهاز حماية المستهلك بالأمر.



وأهاب جهاز حماية المستهلك بالمستهلكين الذين قاموا بشراء هذا المنتج ضرورة التوقف الفوري عن استخدامه، والتواصل مع فروع شركة "إيكيا" أو خدمة العملاء الخاصة بها عبر الرقم 16576؛ لإعادة المنتج واسترداد قيمته أو استبداله دون اشتراط وجود "فاتورة الشراء"، وفقًا لما تقتضيه إجراءات السلامة المعتمدة.



كما أكد الجهاز استمرار متابعته الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف العيوب.



كما شدد الجهاز على أنه سيواصل التنسيق والمتابعة مع شركة "إيكيا" وفحص جميع الإجراءات الفنية الخاصة بسحب المنتج من الأسواق المصرية؛ لضمان عدم تكرار هذه الواقعة، والتأكد من التزام الشركة بالمعايير والمواصفات القياسية الخاصة بالسلامة.

وفي حالة وجود شكوى أو مخالفة، يُرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق "جهاز حماية المستهلك" للهواتف الذكية، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز: هنا





