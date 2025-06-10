كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اتصالاً بالقمص متاؤس زخاري - وكيل مطرانية إسنا وأرمنت للمواساة وشد الأزر إثر الحريق الذي نشب في كنيسة العذراء في إسنا بمحافظة الأقصر.

وكلف وزير الأوقاف، وكيل الوزارة بمحافظة قنا بالتوجه إلى الكنيسة مع وفد من أئمة المحافظة لمساندة أخوتهم من المواطنين المصريين في مواجهة ذلك الحادث الأليم، مؤكدًا أن المصريين جميعًا أسرة واحدة، وأن أي أذى يصيب مصريًا إنما هو أذى للمصريين جميعًا؛ وأن أي أذى يطال كنيسة هو كالأذى الذي يطال المسجد تمامًا بتمام، ووعد بزيارة إلى المطرانية في أقرب زيارة له إلى تلك البقعة الغالية من أرض مصر.

من جانبه، أعرب القمص متاؤس زخاري عن سعادته باتصال الوزير وحرصه على إبداء أسمى معاني التضامن في هذا الحادث، موضحًا أن الحب الصادق الذي لمسه من كل المصريين في الهروع لمكافحة الحريق وإنقاذ رواد الكنيسة هو أقوى دليل على المحبة الصادقة والتضامن المخلص لأن الأفعال أبلغ من الأقوال.

وأكد القمص سعادته البالغة باتصال سابق من فضيلة الإمام الأكبر وباستقبال وفد الأزهر للمواساة في الحادث، وأنه سعيد باستمرار هذا التلاحم الآن بالاتصال من وزير الأوقاف مع استقبال وفد وزارة الأوقاف بالمحافظة، فهذا التضامن من الأزهر الشريف ومن الأوقاف يؤكدان المعدن الأصيل للإنسان المصري، ويرسخان للمعاني التي لطالما ميزت الشخصية المصرية على مر العصور.

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