برلماني: الاستيلاء على "مادلين" تصعيد خطير يهدد الملاحة الدولي

كتب- نشأت علي:

أدان النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنيا، عملية الاستيلاء على سفينة الإغاثة "مادلين" المتجهة إلى قطاع غزة.

ووصف "البدري"، هذا التصرف بأنه "إجرامي" ويكشف عن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وكسر إرادتهم.

وشدد "البدري"، على أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن الملاحة الدولية ويتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والأعراف الإنسانية.

كما أكد أن الاعتداء يجسد ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن صمت المجتمع الدولي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعد "تواطؤًا مرفوضًا".

وأضاف "البدري"، أن هذا الاعتداء يضاف إلى "سجل الاحتلال الأسود" الذي يشمل جرائم ضد الأبرياء واستهداف قوافل الإغاثة.

وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أشار "البدري"، إلى أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإيصال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، على الرغم من كل العوائق التي يضعها الاحتلال.

وشدد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدرك تمامًا حجم المخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني ولن تتخلى عن دورها في هذه القضية العادلة، التي تعتبر ركيزة أساسية في الأمن القومي المصري.

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