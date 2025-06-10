خطوات شحن كارت الكهرباء من البيت عبر الموبايل

كتب- محمد صلاح:

توفر العدادات مسبقة الدفع، إمكانية شحن كارت الكهرباء بسهولة من المنزل وبشكل خاص في أوقات الأعياد والإجازات الرسمية.

وتعتمد هذه الخدمة على تطبيقات رسمية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعمل على الهواتف التي تستخدم خاصية NFC، والتي يمكن للهاتف من خلالها قراءة الكارت وشحنه مباشرة.

خطوات شحن كارت الكهرباء من الموبايل

- تفعيل خاصية NFC على الموبايل.

- تحميل تطبيق "سهل" المعتمد من شركة توزيع الكهرباء.

- توصيل كارت العداد بالموبايل عن طريق وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه.

- اختيار خدمة "شحن كارت الكهرباء".

- إدخال المبلغ المراد شحنه، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة (بطاقات الخصم، المحافظ الإلكترونية، أو بطاقات الائتمان).

- توصيل الكارت بالموبايل مرة أخرى حتى يتم تحميل الرصيد عليه.

- إدخال الكارت في العداد من أجل تسجيل الشحنة الجديدة.

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