وزير الأوقاف يكرم إمامًا بالغربية اعتنى بنظافة مسجده بعد إصابة العامل

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كرّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الشيخ حافظ راضي حافظ قويدح - الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، وذلك بمقر وزارة الأوقاف في العاصمة الإدارية الجديدة؛ تقديرًا لحرصه على التكامل في جهود العناية بالمسجد الذي يشرف عليه؛ إذ تولّى بنفسه نظافة المسجد بعد أن أصيب عامل المسجد بحالة إعياء حالت دون استكماله عمله.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، الثلاثاء، أشاد الوزير بهذه الروح الكريمة، والمبادرة الإنسانية المعبرة، وإبداء القدوة بالفعل مع القول؛ مؤكدًا أن هذه الروح النبيلة تعبر عن أخلاق سامية وتديّن صحيح يدعو إلى التواضع والعطاء، والعناية ببيوت الله روحيًا وماديًا، بما يجعل من الشيخ حافظ إمامًا مثاليًا ونموذجًا يُحتذى.

ومنح الوزير، الشيخ حافظ قويدح درع الوزارة ومكافأة عشرة آلاف جنيه، مؤكدًا أن الوزارة بذلك تكرّم معاني القدوة والتفاني في خدمة بيوت الله لدى جميع الأئمة على مستوى الجمهورية ممن يؤدون واجبهم دون انتظار إشادة أو تكريم، فكما تحرص الوزارة على إنفاذ القانون بكل حسم في وجه كل مهمل أو فاسد، فإنها تحرص على التكريم والإشادة والإبراز لكل نموذج مشرف ومتفانٍ في أداء رسالته.

كما وجّه الوزير بأن يقدم الشيخ حافظ دورة تدريبية للأئمة التابعين للإدارة التي يعمل بها لينقل إليهم هذه الروح ويذكيها في نفوسهم، داعيًا جميع العاملين بالوزارة إلى التنافس في المعالي والاقتداء بهذه الروح التي تؤكد قيم الإخلاص ومعاني القدوة.

الاقتداء بهذه الروح التي تؤكد قيم الإخلاص ومعاني القدوة.

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