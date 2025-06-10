السياحة: استمرار عودة الحجاج من مطاري جدة والمدينة

كتب- محمد سامي:

تواصلت، اليوم، رحلات عودة حجاج السياحة المصريين لموسم حج 1446هـ، حيث غادرت حتى الآن 28 رحلة جوية من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، تقل نحو 2200 حاج، ضمن خطة تفويج الحجاج إلى أرض الوطن عقب انتهاء المناسك.

ومن المقرر، بحسب وزارة السياحة والآثار، أن تستمر رحلات العودة على مدار الأيام المقبلة، انطلاقًا من مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، إلى جانب رحلات عودة الحج السياحي البري.

وأشارت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، رئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، إلى أن إجمالي عدد الحجاج العائدين عبر رحلات الطيران هذا الموسم يُقدر بنحو 33,172 حاجًا، مشيدة بنجاح موسم الحج السياحي هذا العام والتنظيم المتميز الذي شهدته مراحل تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة وفقًا للضوابط المعتمدة.

وأوضحت أن شركات السياحة أنهت، أول أمس، نقل الحجاج من مشعر منى إلى مكة المكرمة، لأداء طواف الوداع تمهيدًا للعودة، مؤكدة استمرار عمليات التفويج حتى عودة آخر حاج بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وفي إطار تيسير الإجراءات، تم تخصيص لجنتين فرعيتين من بعثة الحج السياحي بمطاري جدة والمدينة لمتابعة رحلات العودة ميدانيًا وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يضمن راحة وسلامة الحجاج.

كما تواصل باقي لجان البعثة، المتواجدة بالأراضي السعودية، عملها على مدار الساعة لمتابعة أوضاع الحجاج المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ممن يواصلون برامجهم السياحية المعتمدة قبل عودتهم إلى مصر.

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