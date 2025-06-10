"السبكي": 189 ألف خدمة خلال عيد الأضحى بمحافظات التأمين الصحي الشامل

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان، وذلك خلال الفترة من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أنه تم تقديم 189,734 خدمة طبية وتوعوية ودوائية للمواطنين في المحافظات الست، وأن الخدمات الطبية تنوعت ما بين خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والفحوصات الطبية، وخدمات الأشعة والتحاليل، والرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، وغيرها، بإجمالي 165 ألف خدمة طبية، ما يعكس الجاهزية العالية لمنشآت الهيئة لتلبية الاحتياجات الصحية طوال فترة الإجازة.

وأضاف أنه تم تنفيذ 18,280 عملية صرف أدوية للمنتفعين، من خلال المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات المنظومة.

وأشار إلى أن عدد المترددين على المنشآت الصحية بلغ نحو 62 ألف مواطن خلال إجازة العيد، في دلالة على ثقة المواطنين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، واستمرارية تقديم الخدمة بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفذت الهيئة 276 جولة تفقدية قام بها مدراء الفروع وفرق المرور الفنية والرقابية على المجمعات الطبية والمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وذلك لضمان جودة الخدمات، وتوافر المستلزمات والأدوية، واستعداد الفرق الطبية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية التوعية والتثقيف الصحي، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات التوعوية والتثقيفية المقدمة بلغ 6,454 خدمة، شملت حملات تثقيف مباشر، ونشرات توعوية، واستشارات صحية وقائية، بما يعزز الوعي المجتمعي بالصحة العامة وسلوكيات الوقاية.

وفيما يتعلق بجاهزية الطوارئ، أوضح السبكي أن الهيئة عقدت 184 اجتماعًا تنسيقيًا لغرف إدارة الطوارئ والأزمات بفروعها والمنشآت الصحية التابعة، والتي تم ربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ويبلغ عددها 37 غرفة، مما ساهم في تعزيز القدرة على التنسيق الفوري مع الجهات المعنية، والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية.

وأفاد رئيس الهيئة أنه تم التعامل مع 190 بلاغًا طارئًا من خلال الشبكة الوطنية الموحدة، بنسبة استجابة فورية بلغت 100%، وهو ما يعكس التكامل بين منظومة الطوارئ بالهيئة وأنظمة الدولة الرقمية الحديثة، لضمان تقديم خدمات صحية فعّالة وآمنة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس فاعلية الخطط الطبية الموضوعة خلال الأعياد والمواسم، وقدرة المنظومة الصحية الجديدة في مصر على الاستجابة للتحديات والتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية، في ظل التطور المستمر للبنية التحتية الطبية، والتحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، والتوسع في برامج التدريب المستمر، والالتزام بمفاهيم الجودة والاعتماد، وهو ما انعكس على استقرار مؤشرات الأداء ورضا المنتفعين، في جميع الأوقات والفترات.

واختتم الدكتور أحمد السبكي مؤكدًا أن خطة التأمين الطبي التي تم تنفيذها شملت رفع درجة الاستعداد في 307 منشآت صحية، منها 38 مستشفى و269 مركزًا ووحدة طب أسرة موزعة على المحافظات الست، مع ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستعداد الفرق الطبية المؤهلة، بما يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، على مدار الساعة.

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