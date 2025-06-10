كتب – عمر صبري:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية شهدت تطورًا ملحوظًا في منظومتها خلال العام المالي 2024/2025، في ظل دعم القيادة السياسية واهتمام الدولة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى ارتفاع ميزانيتها من 10 مليارات جنيه في 2014 إلى 28 مليارًا في 2023.

وأوضح الوزير أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا، وتضم 30% من أسرة الرعاية الصحية الحكومية، و50% من أسرة العناية المركزة، مما يسهم في تقديم خدمات طبية متخصصة وشاملة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المستشفيات استقبلت نحو 25 مليون مريض خلال العام الجاري، وأجرت أكثر من 620 ألف عملية جراحية، منها 350 ألف عملية معقدة و220 جراحة روبوتية، إلى جانب إجراء 588 ألف جلسة غسيل كلوي، بفضل امتلاكها أكثر من 34 ألف سرير، وأكثر من 5 آلاف سرير رعاية مركزة، و896 حضانة للأطفال حديثي الولادة.

وفيما يخص البنية التحتية، أشار عاشور إلى تنفيذ 160 مشروعًا باستثمارات بلغت 19 مليار جنيه، لتطوير 33 مستشفى ورفع كفاءة 127 منشأة، ومن أبرزها افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة بتكلفة مليار جنيه، والمستشفى الجامعي بالسويس بـ2.4 مليار جنيه، وتطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه.

كما شهدت المستشفيات الجامعية تطوير وحدات تخصصية في عدة محافظات، مثل قسطرة الأوعية الدموية، وعناية القلب، ووحدات الأطفال والسمع والاتزان، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار"، حيث تم علاج أكثر من 414 ألف حالة بنسبة إنجاز 80%، إلى جانب المساهمة في مبادرات الكشف المبكر عن الأورام، خاصة سرطان الثدي، والبروستاتا، والرئة، والقولون وعنق الرحم.

وأشار إلى أن التطوير المستمر للمستشفيات الجامعية يشمل إدخال أحدث التقنيات الطبية، وتوسيع برامج التدريب والرقمنة، لتسهيل الخدمات وتحسين كفاءة الأداء، وضمان تقديم رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.

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