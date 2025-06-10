طلب إحاطة في "النواب" بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الارتفاع المستمر في أسعار عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، والزيت، والسكر، واللحوم، وما يمثله ذلك من عبء متزايد على الأسر ذات الدخل المحدود، وانعكاساته السلبية على مستوى معيشتهم.

وتساءل النائب عن أسباب غياب التسعير الإرشادي للسلع الأساسية، وعدم استقرار الأسعار حتى داخل نفس المنطقة الجغرافية، مشيرًا إلى تفاوتها الكبير بين تجار المنطقة الواحدة. كما تساءل عن دور الأجهزة المحلية، من محافظين وقيادات تنفيذية ومديريات التموين، في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

ودعا الدكتور عبد الحميد، الحكومة إلى سرعة التحرك لاتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق، وتحسين آليات التوزيع، وتقديم دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار ارتفاع الأسعار.

كما طالب بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بشن حملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة على الأسواق، وتطبيق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار دون مبرر.

واختتم "عبد الحميد"، مناشدته لرئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، مع استدعاء وزيري التموين والتنمية المحلية للرد على ما ورد به من تساؤلات.

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