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تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة

10:46 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المناطق، مع طقس حار نسبيًا على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، في بيان، قبل قليلأ، أن درجات الحرارة العظمى تسجل 37 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، فيما تصل إلى 41 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

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