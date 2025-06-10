أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بياناً بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قيام أحد الأشخاص بخلع وتكسير إحدى لمبات قطار روسي جديد تم إدخاله الخدمة مؤخراً لتقديم مستوى متطور من الخدمات للمواطنين.

وأعربت الوزارة عن استنكارها لهذا السلوك غير المسؤول، والذي أدى إلى إتلاف ممتلكات عامة مملوكة للشعب، إضافة إلى استخدام ألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا الشخص، لما صدر عنه من تصرفات تجرمها القوانين.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الأفعال السلبية تتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع، وتؤثر سلباً على مرافق الدولة التي يتم تطويرها لخدمة المواطنين.

كما أكدت الوزارة أنها مستمرة في جهود التوعية من خلال منصاتها الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة، داعية المواطنين إلى الحفاظ على مرفق السكك الحديدية، والتعامل معه باعتباره ملكاً عاماً يستوجب الحماية.

وأوضحت أن الحفاظ على هذا المرفق مسؤولية جماعية، تشارك فيها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وتقديم خدمات متميزة، إلى جانب المواطنين من خلال الالتزام بالسلوك الإيجابي وعدم التعدي على الممتلكات العامة.

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