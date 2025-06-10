

كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 على كافة مناطق ومحافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على بعض المناطق، بحسب الهيئة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على أغلب المناطق والمدن بالمحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- دمياط الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

- بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- السويس الصغرى 22 والعظمى 36 درجة.

- العريش الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

- رفح الصغرى 19 والعظمى 30 درجة.

- طابا الصغرى 22 والعظمى 32 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

- العلمين الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

- مطروح الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- السلوم الصغرى 21 والعظمى 32 درجة.

- الغردقة الصغرى 27 والعظمى 38 درجة.

- مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37 درجة.

- المنيا الصغرى 21 والعظمى 38 درجة.

- أسيوط الصغرى 22 والعظمى 38 درجة.

- سوهاج الصغرى 23 والعظمى 39 درجة.

- قنا الصغرى 26 والعظمى 42 درجة.

- الأقصر الصغرى 25 والعظمى 41 درجة.

- أسوان الصغرى 26 والعظمى 41 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 40 درجة.