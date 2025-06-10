كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شيخ الأزهر يُعزِّي هاتفيًا أسرة شهيد الشجاعة ويوجه بهذا الأمر

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة البطل خالد محمد شوقي، الذي ضحّى بحياته لإخراج سيارة محترقة ومحملة بالوقود من محطة بنزين بمدينة العاشر من رمضان، في محاولة منه لمنع امتداد الحريق إلى خزانات الوقود داخل المحطة والتجمعات السكنية المحيطة بها.

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موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد غدًا الثلاثاء 10 يونيو 2025، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

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4 دوائر.. ننشر تمثيل المرأة في قوائم مجلس الشيوخ القادم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الأحد، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وذلك بعد الموافقة عليها.

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صور .. استعدادات مكثفة بالمترو والسكة الحديد مع انتهاء إجازة العيد

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية مفاجئة بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة والاطمئنان على اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة باستقبال رحلات عودة الركاب من مختلف أنحاء الجمهورية ومنها رحلات خط القاهرة أسوان وذلك بعد النجاح في توفير تذاكر قطارات الصعيد قبل عيد الأضحى المبارك، وحصول الركاب عليها في يسر وسهولة.

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مصر للطيران تُسير 10 رحلات جوية لعودة الحجاج غدًا

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير 10 رحلات جوية غدًا الثلاثاء، على خط سير "جدة - القاهرة"، وذلك ضمن خطة الشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء موسم الحج.

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مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2025

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2025، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2025.

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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة "سائق الشجاعة".. حروق 60% وإصابات تنفسية حادة

نعى مستشفى أهل مصر للحروق، في بيان رسمي، المواطن خالد محمد شوقي، المعروف إعلاميًا بـ"سائق الشجاعة"، والذي توفي داخل وحدة العناية المركزة بعد صراع استمر لأيام مع إصابات بالغة لحقت به أثناء محاولته إنقاذ أرواح المواطنين في حادث حريق بمدينة العاشر من رمضان.

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