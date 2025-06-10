موعد بدء موسم العمرة الجديد 2026

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية ستبدأ الموسم في 14 ذو الحجة، الموافق 10 يونيو 2025.

وأضاف "البيه"، لـ"مصراوي"، أن مصر من المتوقع أن تبدأ موسم العمرة مبكرًا بالتزامن مع السعودية، وذلك في حال عدم تعديل ضوابط العمرة واعتماد نفس الضوابط التي تم تطبيقها في الموسم الماضي.

وأشار إلى أنه في حال تم إجراء تعديلات جديدة على ضوابط العمرة هذا العام، فإن الموسم قد يتأخر ليبدأ في شهر سبتمبر المقبل

اقرأ أيضًا:

الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد

تحقيق عادل.. مستوى وظيفي متساوٍ بين المحقق والعامل في قانون العمل الجديد



