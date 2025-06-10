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موعد بدء موسم العمرة الجديد 2026

03:00 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025

الحرم المكي

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد البيه عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد بدء موسم العمرة الجديد 1447هـ، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية ستبدأ الموسم في 14 ذو الحجة، الموافق 10 يونيو 2025.

وأضاف "البيه"، لـ"مصراوي"، أن مصر من المتوقع أن تبدأ موسم العمرة مبكرًا بالتزامن مع السعودية، وذلك في حال عدم تعديل ضوابط العمرة واعتماد نفس الضوابط التي تم تطبيقها في الموسم الماضي.

وأشار إلى أنه في حال تم إجراء تعديلات جديدة على ضوابط العمرة هذا العام، فإن الموسم قد يتأخر ليبدأ في شهر سبتمبر المقبل

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