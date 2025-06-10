موجة شديدة الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة بدءًا من الثلاثاء 10 يونيو 2025 وحتى الأحد 15 يونيو 2025.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة.

تفاصيل حالة الطقس:

قالت الهيئة، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية، ويصبح الطقس معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

وأضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس تشهد شبورة مائية كثيفة أحياناً يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، وذلك في الفترة من الساعة الرابعة صباحاً، وتشمل هذه الشبورة مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس خلال الأيام المقبلة نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وستشمل هذه الرياح مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، ذكرت الهيئة أنَّها كالتالي:

القاهرة والوجه البحري:

الثلاثاء 10 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الأربعاء 11 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الخميس 12 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

الجمعة 13 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

السبت 14 يونيو: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

الأحد 15 يونيو: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية:

الثلاثاء 10 يونيو: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الأربعاء 11 يونيو: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الخميس 12 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الجمعة 13 يونيو: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية.

السبت 14 يونيو: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

الأحد 15 يونيو: العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة مئوية.

شمال الصعيد:

الثلاثاء 10 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 22 درجة مئوية.

الأربعاء 11 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

الخميس 12 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية.

الجمعة 13 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

السبت 14 يونيو: العظمى 39 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

الأحد 15 يونيو: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد:

الثلاثاء 10 يونيو: العظمى 41 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

الأربعاء 11 يونيو: العظمى 42 درجة مئوية، الصغرى 26 درجة مئوية.

الخميس 12 يونيو: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

الجمعة 13 يونيو: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

السبت 14 يونيو: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

الأحد 15 يونيو: العظمى 43 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية.

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