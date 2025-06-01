كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة إحالة مسئولين بإقليم جنوب الصعيد للتحقيق بسبب الاشتباه في عمليات تنقيب غير مشروع عن الآثار أسفل قصر ثقافة الأقصر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر": "الواقعة مليئة بتفاصيل غريبة وصادمة، مثل هذه الأمور لا تحدث إلا في مصر"، معبرًا عن استغرابه من التركيز على الآثار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مياه.

وأضاف مقدم "الحكاية": "كفاية آثار لغاية كده.. عندنا متاحف وآثار تكفي العالم كله، عندنا مئات الأهرامات وتماثيل تغطي حضارة العالم.. إحنا محتاجين مياه دلوقتي!"، في إشارة واضحة إلى التحديات المائية التي تواجهها مصر.

وأوضح أن "أعمال الحفر الجارية في الأقصر تختلف عن تلك التي في سوهاج"، مشيرًا إلى أن "الدافع الحقيقي وراء هذه الحفريات هو البحث عن الكنوز وليس المياه".

وأكد أديب متابعة التحقيقات الرسمية في الواقعة، قائلاً: "التفاصيل الكاملة ستظهر من خلال التحقيقات الجارية"، معربًا عن ثقته في أن "الأجهزة المعنية ستكشف كل الحقائق".

وعلق أديب: "بدل ما ننقب عن آثار الماضي، ننقب عن حلول لمستقبل أولادنا.. المياه أهم من أي كنز أثري الآن".