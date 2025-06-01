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أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم

11:03 م الأحد 01 يونيو 2025

أستاذ تغذية السلطة والخضروات سلاح وقائي لمواجهة أض

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كتب- حسن مرسي:

نصحت الدكتورة ماري كريستين ريمون، أستاذ باحث مساعد التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث، بضرورة "تناول الكبدة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لما لها من فوائد في زيادة الطاقة وصحة المخ".

وأضافت كريستين، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "أفضل الطرق لطهي اللحوم بشكل صحي هو الطهي بالبخار، لأنه لا يفقد اللحوم محتواها من البروتين، وبالتالي تحتفظ بقيمتها الغذائية الكاملة".

وأوضحت ريمون أن "طريقة الشواء تُعد من الطرق المستحبة لطهي اللحوم، إذ تساعد على التخلص من الدهون الموجودة في اللحم". لكنها حذّرت في الوقت ذاته من "الوصول إلى درجة الاحتراق أثناء الشواء، لما له من أضرار صحية على الجسم".

وشددت على أهمية "تناول أطعمة جانبية تقلل من الأضرار المحتملة الناتجة عن استهلاك اللحوم، مثل طبق السلطة، الذي يُعتبر أساسياً خلال وجبات العيد، والاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف".

ونصحت بـ "الابتعاد عن المشروبات الغازية، وبدلاً منها يُفضل شرب الماء بالليمون، الذي يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول في الجسم". وأوصت أيضاً بـ "الشاي الأخضر، الذي يساعد على الهضم ويعمل على تقليل الكوليسترول".

وتابعت أستاذ باحث مساعد التغذية التطبيقية بالمركز القومي للبحوث: "لابد من اختيار العصائر الطبيعية بدلاً من العصائر المُصنّعة، لما للأخيرة من أضرار كبيرة على الصحة".

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