جاهزية قصوى للمستشفيات.. الصحة تكشف خطة تأمين إجازة عيد الأضحى المبارك

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت خطة طوارئ متكاملة لتأمين فترة إجازة عيد الأضحى، مشددًا على الجاهزية القصوى لكافة المستشفيات وسيارات الإسعاف للتعامل مع أي طوارئ صحية محتملة.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات لبرنامج "حديث القاهرة" أن جهود العاملين في القطاع الصحي تتكامل مع جهود قطاعات حيوية أخرى لضمان سلامة وراحة المواطنين خلال الإجازات.

وأشار إلى أن الخطة تشمل توزيعًا استراتيجيًا لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية، وإلغاء إجازات العاملين في المستشفيات، وتوفير مخزون كافٍ من أكياس الدم، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على أماكن الذبح.

كما عرّف المتحدث الرسمي "الطارئ الصحي" بأنه أي حالة تهدد حياة الفرد أو قد تؤدي إلى فقدان عضو وتتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا، مستشهدًا بارتفاع الحرارة الحاد ومشاكل التنفس الحادة كأمثلة. في المقابل، أوضح أن بعض الحالات مثل آلام الأسنان لا تعتبر طارئة طبيًا ويمكن تأجيل علاجها.

وفي سياق متصل، لفت عبدالغفار إلى أن مصر تمتلك منظومة مركزية لإدارة الطوارئ والرعاية العاجلة عبر الخط الساخن 137، والذي يُمكّن المواطنين من معرفة أقرب مركز طبي في حالات الطوارئ. كما نوّه بوجود خط ساخن متخصص لحالات أمراض القلب الطارئة وهو 16474، يعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية لتوجيه المرضى إلى أقرب مستشفى يتوفر بها أسرة.