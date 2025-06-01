وزير السياحة والآثار يشارك في ندوة الحج الكبرى بالسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

شارك وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، اليوم، في فعاليات ندوة الحج الكبرى لعام 1446هـ – 2025م، خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية. تأتي المشاركة تلبية لدعوة رسمية من وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث عُقدت الندوة في نسختها الـ49 تحت عنوان "الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة"، بحضور عدد من الوزراء والعلماء والشخصيات المؤثرة من مختلف دول العالم الإسلامي.

ورافق الوزير في الندوة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البعثة الرسمية للحج السياحي المصري.

وعقد الوزير لقاءين ثنائيين مع كل من وزير الحج والعمرة السعودي ووزير الصحة السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، لبحث ترتيبات استقبال الحجاج المصريين، خاصة حجاج السياحة، والتنسيق بين الجانبين لضمان موسم حج منظم وآمن.

وتناول اللقاء مع وزير الحج والعمرة آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الحج والعمرة، وتبادل المعلومات بشكل فوري حول المستجدات التنظيمية، إلى جانب مناقشة إطلاق حملات توعية مشتركة لضمان التزام الحجاج بالإجراءات والتعليمات داخل المشاعر المقدسة. كما تم التأكيد على جهود مكافحة الكيانات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أما اللقاء مع وزير الصحة السعودي، فقد ركز على الإجراءات الصحية الخاصة بالحجاج المصريين، وتمت مناقشة إمكانية توفير عيادات إسعافية في أماكن إقامة الحجاج المصريين داخل المشاعر، بالإضافة إلى تواجد أطباء من البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية خلال تأدية المناسك.

وأعرب شريف فتحي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها في تنظيم موسم الحج، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين في خدمة ضيوف الرحمن من مصر، مؤكداً التزام وزارة السياحة والآثار المصرية باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تجربة آمنة ومنظمة للحجاج والمعتمرين.