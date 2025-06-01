كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن مصر تشهد حاليًا تحولًا جذريًا في مناخ الاستثمار، مع تذليل كافة العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق المستثمرين سابقًا.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفيى ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": "ما نشهده اليوم من اجتماعات دورية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة والمستثمرين يرسل رسائل قوية للعالم بأن مصر جادة في تحسين مناخ الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "هذه الاجتماعات تخرج دائمًا بقرارات وتوصيات مبشرة".

وأضاف صبري: "العقبات التي كنا نناقشها منذ سنوات مثل مشاكل التراخيص والأراضي أصبحت في طي النسيان"، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على مستوى أعمق لضمان سلاسة تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن "القوانين والتشريعات الحالية محفزة للاستثمار، لكن التحدي الأكبر كان في التنفيذ على الأرض"، مؤكدًا أن "الرئيس يتابع بنفسه حل أي مشكلات تصل إليه من المستثمرين، سواء محليين أو أجانب".

وكشف صبري عن قرب إطلاق منصة وطنية موحدة للاستثمار ستتيح للمستثمرين – محليين وأجانب – الحصول على كافة المعلومات والخدمات إلكترونيًا، قائلًا: "أي مستثمر في العالم سيتمكن من معرفة الإجراءات المطلوبة، وكيفية الحصول على الأراضي، والضرائب والرسوم المطبقة، كل ذلك بشكل شفاف وسهل".

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار أن مصر تشهد حاليًا "طفرة غير مسبوقة" في المشروعات اللوجستية والصناعية، مشيدًا بالتعاون بين وزارتي الصناعة والنقل في هذا الملف.