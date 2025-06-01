هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح

كتبت- داليا الظنيني:

أكدت أمال غالب، الواعظة بوزارة الأوقاف، أن العشر الأوائل من ذي الحجة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله، مشيرة إلى أن الكثيرين يحرصون على إخراج جزء من زكاة أموالهم خلال هذه الأيام لما لها من فضل مضاعف في الأجر.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية أية شعيب، مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أفضل أعمال هذه الأيام التكبير، موضحة أن من صيغ التكبير المستحبة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، مشددة على أهمية ترديدها مع الأسرة داخل البيوت لتعم البركة.

وعن أحكام الأضحية، أوضحت أن من نوى الأضحية يجب عليه الامتناع عن قص الشعر والأظافر بدءًا من دخول العشر الأوائل، لافتة إلى أن من لم يكن يعلم الحكم فلا حرج عليه.

وأضافت أن من لم ينوِ الأضحية لا يُطلب منه الالتزام بذلك، مؤكدة أن الدين يسر ورحمة.