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وزير الزراعة يوجه بالتدخل العاجل لمساعدة المزارعين المتضررين من الأمطار

09:33 م الأحد 01 يونيو 2025

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

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(أ ش أ):

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قطاع الزراعة الآلية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بالتدخل العاجل والسريع لعلاج المشكلات وتقديم المساعدة للمزارعين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة بالإسكندرية وباقي المحافظات التي وقع بها أمطار أو سيول.

يأتي ذلك وفقا لما تم رصده من تقارير للمتابعة وبلاغات وشكاوى وردت للوزارة من تضرر بعض المزارعين والزراعات، جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وشدد وزير الزراعة على تشكيل لجان عاجلة وسريعة لتنفيذ أعمال المعاينات على أرض الواقع، والتدخل السريع من خلال معدات وآلات الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الآراضي، وقطاع الزراعة الآلية، لسحب المياه، بالتنسيق مع المحافظات المعنية وأجهزتها المختلفة، لرفع الضرر عن المزارعين فورا.

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وزير الزراعة علاء فاروق المزارعين المتضررين من الأمطار الإسكندرية
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