البخشوان: مصر فرضت رؤيتها على المجتمع الدولي بشأن القضية الفلسطينية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال السفير ياسر البخشوان، نائب رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة للعلاقات والتعاون الدولي، التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن مجلس الوحدة الاقتصادية حريص على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين جميع الدول العربية، في ظل توجيهات ملوك ورؤساء الدول العربية.

وأضاف “البخشوان”، خلال كلمته أمام الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي عُقد بالقاهرة، أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يضع ضمن أولوياته تعميق أواصر التعاون مع كافة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، إيمانًا منا بأن السياحة ليست قطاعًا منفصلًا، بل هي رافعة اقتصادية متكاملة، تتقاطع مع قطاعات الثقافة، والنقل، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستثمار.

وأوضح، أن السياحة في جوهرها أداة سلام وتواصل بين الشعوب، وهي مدخل لتعزيز الهوية الحضارية، وتوليد فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، ومن هنا فإن تعاوننا العربي في مجال السياحة يجب أن يتحول من شعارات إلى مشاريع عملية مشتركة من برامج تدريبية موحدة، إلى منصات إلكترونية تُعزز الترويج السياحي العربي، إلى دعم الاستثمار في الوجهات المتخصصة مثل السياحة العلاجية، وسياحة التراث، والسياحة البيئية.

وأشار إلى أننا نمد يد التعاون لجميع الاتحادات للعمل على مشاريع تكاملية تُسهم في إنعاش اقتصادنا العربي، وتعزيز ثقة العالم في قدراتنا ومواردنا، معقبًا: “لا يمكننا في هذا المقام إلا أن نرفع صوتنا عاليًا دعمًا ونصرةً لأشقائنا في فلسطين، الذين يواجهون أعتى أشكال الاحتلال والعنف”.

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية سياسية، بل هي قضية ضمير إنساني وأخلاقي، ودعمنا للسياحة العربية يجب ألا يُنسينا أهمية حماية وحفظ التراث الفلسطيني، الذي يتعرض لمحاولات الطمس والتزييف، فالسياحة أيضًا مقاومة ثقافية، وإحياء للهوية، مؤكدًا على الموقف المصري الصلب والثابت الذي استطاع فرض الرؤية على الساحة الدولية، معلنًا التأييد الكامل لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين ودعم موقف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشددًا على أنه لن تزول دولة فلسطين طالما بقيت مصر.