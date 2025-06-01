شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الاثنين بالظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعي، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا هي الشبورة المائية والتي تكون على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، وتتلاشى مع بداية أشعة الشمس.

وتابعت: "تسجل القاهرة 31 درجة والسواحل الشمالية 25 درجة، والمناطق الجنوبية من 34 إلى 38 درجة.

وجاءت باقي تفاصيل الطقس على النحو التالي:

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