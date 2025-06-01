حدث في 8 ساعات| اطلاق مدينة جريان.. وتحذيرات من أدوية مغشوشة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مشروع مدينة "چريان"، كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

توجيهات رئاسية بشأن تحسين الاستثمارات وتعظيم عائد الأصول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.

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الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق صبا في أكتوبر

بدأت وزارة الإسكان اليوم ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، في إجراءات حجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر.

ويبدأ التقديم من اليوم عن طريق بنك التعمير والإسكان حيث يتم سداد مقدم حجز ١٥٠ ألف جنيه بجانب ١٥٠٠ رسوم ومصروفات تسجيل لا ترد.

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برقم العداد.. الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لشهر يونيو

يبدأ جميع مشتركي فروع وإدارات وإيرادات شبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، في البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2025.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2025 برقم العداد

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5 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. منها لعلاج السكر والعقم

أصدرت هيئة الدواء المصرية 5 تحذيرات جديدة من تداول بعض التشغيلات لأدوية ومستحضرات صيدلانية، مرجعة ذلك إلى "الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير الفنية".

وقررت الهيئة سحب وتحريز المستحضر الدوائي Pyra D 500 mg/gm oral powder الذي يحمل رقم التشغيلــة 24560004 والمصنّع بواسطة شركة الجيلاتينية.

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رحلة 7 سنوات.. رسالة شكر من وزيرة البيئة قبل تولي منصبها الجديد

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بقطاع البيئة ومنح الثقة والأولوية للعمل في هذا المجال.

كما وجهت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المستمرة والدعم طوال الفترات الماضية، وكذلك كل الموجودين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

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مركز الفلك: عاصفة مغناطيسية وألسنة لهب شمسية اليوم -صورة

التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، صورة توثق النشاط الشمسي ظهر يوم الأحد 01 يونيو 2025، وذلك تزامنًا مع عدة انفجارات شمسية.

وقد تم التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، وتظهر العديد من البقع الشمسية كبقع سوداء داكنة.

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نتيجة سكن لكل المصريين 5.. بدء سداد الأقساط الربع سنوية والاستعلام

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إرسال رسائل نصية SMS لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

هذه الرسائل تتضمن نتيجة فرز طلباتهم وترتيب الأولويات في المشروعات المتقدمين عليها.

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فرص واعدة وإجراءات ميسرة.. تفاصيل دليل الاستثمار الصحي في مصر

أصدرت وزارة الصحة والسكان، دليلاً للاستثمار الصحي تحت عنوان "دليل الاستثمار الصحي في مصر"، ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار رؤية مصر 2030.

ويعد هذا الدليل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحفيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

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