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أول مدينة على ضفاف النيل.. مواصفات مدينة جريان بالشيخ زايد

08:09 م الأحد 01 يونيو 2025

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كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أو إسكاي، إن مدينة جريان أول مدينة متكاملة على ضفاف النيل الجديد في الشيخ زايد، وبشراكة استراتيجية بين الدولة وشركة نيشنز والقطاع الخاص،.

وأضاف نبيل، أن هذه المدينة تواكب طموحات الأجيال القادمة، ويرتكز المشروع على رؤية هندسية جديدة بتنفيذ فرع جديد من النيل بداية من فرع رشيد إلى فرع الشيخ زايد.

وتابع: المجرى المائي الجديد للنيل سيكون بعرض 60 إلى 240 متر، وتمتد المدينة على مساحة 6.8 مليون متر مربع.

وأكد أن المدينة تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هذه المدينة ستكون مقصد لجذب الاستثمارات الأجنبية، وسيكون المشروع قادر على جذب الدولارات من الخارج عن طريق تصدير العقار.

وأكد أن مشروع جريان سيوفر 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه بالكامل خلال 5 سنوات.

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