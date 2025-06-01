"ياسين منصور": نخطط لإنشاء مشروع عالميّ بـ"جريان" على مساحة 361 فدانا

كتب- محمد سامي:

ألقى ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة "بالم هيلز"، خلال فعاليات إطلاق مدينة "جريان" الواقعة على محور الشيخ زايد، التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رحب برئيس مجلس الوزراء، كما رحب بالحضور، معربًا عن سعادته لمشاركته في هذا الحدث الاستثنائي لإطلاق واحد من أهم المشروعات التنموية الكبرى في تاريخ مصر.

كما وجه ياسين منصور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على الجهود المبذولة في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052، التي أتاحت فرصًا استثمارية متعددة، وعملت على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مضيفا أن الدولة تستكمل هذا التوجه بمشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد أحد أعمدة الأمن الغذاء القومي، والذي يضيف مساحة زراعية تعادل تقريبًا ربع مساحة الأراضي الزراعية الحالية في مصر، ويسهم في تحقيق الاكتفاء من السلع الاستراتيجية، من خلال استخدام أساليب الري الحديثة.

وفي هذا الإطار، أوضح ياسين منصور أن هذا التوجه من جانب الدولة لإنشاء مشروعات تنموية يأتي ضمن هذا المشروع القومي، كفكر حديث ومبتكر يهدف إلى تخفيض وتقليل تكلفة البنية التحتية التي استثمرت فيها الدولة جهودًا وموارد كبيرة لدعم هذا المشروع الضخم، مؤكدا أنه بهذه الإنجازات وغيرها من المشروعات القومية الضخمة، أصبحت الدولة المصرية اليوم واحدة من أكثر البيئات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وأصبحت التنمية العمرانية أداة فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وتوفير فرص حقيقية للنمو المستدام.

وقال ياسين منصور، اليوم نعلن عن انطلاق مشروع من طراز خاص، "جريان"، الذي يُعبر عن تحول استراتيجي في الفكر العمراني المصري ونقلة في مسيرة التنمية العمرانية بغرب البلاد، وفرصةً استثنائية لإقامة وجهة سياحية متكاملة تدعم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية؛ لافتًا إلى أن مشروع "جريان" يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار، ويرفع من معدل النمو الاقتصادي.

وفي السياق نفسه أضاف ياسين منصور: شرُفنا باختيار "بالم هيلز"، إحدى شركات مجموعة "منصور"، التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، كشريك ومطور رئيسي في هذا المشروع، مما يعكس ثقة الدولة والمستثمرين في قدراتنا وخبراتنا الممتدة عبر عقود في مجال التطوير العمراني بأكبر محفظة من المشروعات وصلت إلى 41 مشروعًا متكاملًا في شرق وغرب كل من القاهرة، والإسكندرية، والساحل الشمالي.

وخلال كلمته أيضا، أكد ياسين منصور أن ذلك جاء من خلال رؤية غير مسبوقة في التطوير العقاري، ورؤية شاملة تتضمن التطوير في قطاعات التعليم، والرياضة، والبنية التحتية الذكية، والاستدامة البيئية، حيث قمنا بالفعل بإنشاء أول مدينة مستدامة وذكية في الدولة، وهي "مدينة باديا"، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أن لدينا سجلا حافلا من النجاحات في قطاع الضيافة والاستثمار السياحي، فضلا عن شراكات إقليمية ودولية تؤهلنا لأن نكون مساهمًا محوريًا في مشروع بحجم وقيمة "جريان".

وأضاف ياسين منصور: نحن كشركة توسعنا في نشاط الاستثمار السياحي من خلال إنشاء سبعة فنادق حتى الآن، وكان آخرها شراكتنا مع مجموعة "ماريوت إنترناشونال" لإقامة فندق "الريتز- كارلتون القاهرة بالم هيلز" في غرب القاهرة، كما نخطط لإضافة 4 آلاف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تحقيق عوائد دولارية، حتى نصل إلى تغطية تكلفتنا من العملة الصعبة، من خلال موارد هذه الفنادق.