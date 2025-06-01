خالد الجندي: العبادات تتطلب "إلغاء العقل" بالكامل

كتب- حسن مرسي:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن "اجتهاد البعض في تفسير العبادات، مثل لماذا نصلي المغرب ثلاثاً؟، ولماذا نصلي بعض الصلوات سرية وأخرى جهرية، ومحاولة إيجاد معانٍ لها، هو اجتهاد دعوي لطيف، أي محاولة إيجاد قرينة بين القيم السامية والأخلاقية وبين الأداء التعبدي".

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه "في الصيام، مثلاً، يقول البعض إننا نصوم لنشعر بالفقراء"، مؤكداً أن "هذا اجتهاد، لأن الفقير أيضاً يصوم، فلمن يشعر هو؟".

واعتبر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن "هذا اجتهاد قد يكون مقبولاً عقلياً أو غير مقبول، وقد يكون حكيماً أو غير ذلك".

وأشار إلى أن "الطواف حول الكعبة، البعض يقول إن الطواف يتم عكس عقارب الساعة، ما يؤدي إلى تفاعل مع الموجات الكهرومغناطيسية، وأن السجود على سبعة أعظم له فوائد معينة"، مبيناً أن "كل هذه اجتهادات تندرج تحت 'التلطف الدعوي'".

ورداً على من يقول إن الطواف حول حجر وثنية، أكد أن "العبادات تتطلب إلغاء العقل بالكامل"، مُشيراً إلى أن "نحن في الحج نطوف حول حجر، ونقبل حجراً، ونرمي حجراً".

وأوضح أن "قد يعترض البعض قائلاً: 'هذه وثنية'، لكن الوثنية تكون عندما يعتقد الإنسان أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها، أما إذا كان يعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، فلا تعد وثنية".