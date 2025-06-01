شرم الشيخ تنضم إلى شبكة ICLEI الدولية كأول مدينة خضراء في مصر

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن انضمام مدينة شرم الشيخ رسميًا إلى شبكة ICLEI الدولية، كأول مدينة خضراء في مصر، وذلك خلال احتفالية كبرى بحضور اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في خطوة تُجسد رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع المعايير الدولية.

وأكدت الوزيرة أن انضمام شرم الشيخ إلى الشبكة يأتي تتويجًا لجهود ممتدة منذ استضافة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018، وما تلاه من تحولات جذرية في البنية البيئية للمدينة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ COP27، التي ساهمت في إعادة تشكيل هوية المدينة كوجهة للسياحة الخضراء.

وأشارت إلى أن المدينة تبنت مشروعات ومبادرات بيئية رائدة، من بينها:

استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه في الطاقة المتجددة بإجمالي قدرة 51 ميجاوات.

تنفيذ 145 كم من مسارات الدراجات التشاركية.

تفعيل النقل المستدام وإشراك المجتمع المحلي في إدارة المخلفات.

تطوير محمية رأس محمد ضمن استراتيجية التنوع البيولوجي.

وشددت على أن "الإنسان هو أساس الاستدامة"، مؤكدة أهمية تغيير أنماط الحياة لتصبح أكثر وعيًا بالبيئة. كما وجهت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المتواصل لجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية.

من جانبه، أعرب المحافظ خالد مبارك عن سعادته بانضمام شرم الشيخ إلى شبكة المدن المستدامة، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية المحافظة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل المدينة إلى نموذج دولي وعاصمة للاستدامة.

وأضاف أن مشروع "جرين شرم" يسير وفق خمس محاور رئيسية تشمل: الطاقة، المخلفات، النقل، المياه، والتنوع البيولوجي، موضحًا أن المرحلة المقبلة (2025/2026) ستركز على:

تفعيل استراتيجية المدينة المستدامة (SESSDS).

منع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في 50 فندقًا.

التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والداعمين الدوليين، حيث بلغ حجم التمويل حتى الآن أكثر من 19.7 مليون دولار.



كما استعرض المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، الموقع الإلكتروني للمبادرة الذي يضم بيانات جميع المنشآت الخضراء بالمدينة، مشيرًا إلى أنه سيساعد في الترويج للسياحة المستدامة وخدمة الزائرين الراغبين في حجز أماكن صديقة للبيئة.

من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن شرم الشيخ أصبحت أول مدينة مصرية ورابع مدينة عربية تنضم إلى الشبكة، وهو ما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة البيئية، مثمنًا جهود وزارة البيئة في تنسيق العمل الحكومي وتحقيق التحول الأخضر.

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