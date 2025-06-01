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مدبولي: المشروعات العقارية بالدلتا الجديدة تستوعب ٣ ملايين أسرة

06:03 م الأحد 01 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة "جريان" في الشيخ زايد توفر العديد من فرص العمل.

وأضاف مدبولي، أن المشروع يقع على بعد عشر دقائق فقط من المتحف المصري الكبير، واليوم نشهد حدثا سعيدا جدا يعمل على المزيد من التعمير في مصر.

وأشار إلى أنه منذ أيام كنا نشهد موسم الحصاد في الدلتا الجديدة، وأثناء العرض دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص لعمل مشاريع في المنطقة لتنميتها.

وأضاف مدبولي أن المشروعات العقارية في الدلتا الجديدة تستوعب من ٢.٥ إلى ٣ ملايين أسرة، موضحًا أن اليوم نشهد توقيع أول عقد لإنشاء مشروع عقاري في الدلتا الجديدة بمشروع ذكي وبيئي سيوفر ما يقرب من ٢٥٠ ألف فرصة عمل.

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