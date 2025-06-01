الجلاد لقيادات "الجبهة الوطنية": الحزب يجب أن يكون مختلفًا

كتب- محمد شاكر:

طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن يكون حزبه مختلفًا خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الجلاد، خلال استضافته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي: رغم أن حزب الجبهة الوطنية حديث العهد بالتجربة الحزبية والانتخابية، وكما يقول المثل "دخل على مَشَمُّه"، إلا أنه لا بد أن يحقق أمرَين مهمَّين جدًّا؛ الأول أن يكون مختلفًا عن السائد والموجود حاليًّا.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، "لقد جلست مع قيادات الحزب أكثر من مرة، وقلت لهم: الحزب لا بد أن يقول لمصر كلها برلمان وحكومة ومواطنين وإعلام، أنا جاي مختلف، أصل حضرتك موجود، لو أنا شبهك بالظبط؛ آجي ليه؟!".

وتابع الجلاد: قُلت للمهندس عاصم الجزار، رئيس الحزب، في وجود السيد القصير، وزير الزراعة السابق، وضياء رشوان.. وغيرهم من قيادات الحزب: "أنتم جايين ليه؟ أنتم عاملين حزب الجبهة الوطنية ليه؟ قالوا لأن لدينا مشروعات وأفكار، ومش هنكون لا حكومة ولا معارضة؛ قُلت لهم أنا كمواطن وكل المواطنين عايزين يعرفوا أنت هتضيف إيه للتجربة الحزبية المصرية؟".

وواصل رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": لا يجب أن يكون الاعتماد الأكبر على أصحاب رؤوس الأموال، وهو ما قُلته للنائب أحمد عبد الجواد، من حزب مستقبل وطن؛ لأن اختيار شخصيات لديها وجود وحضور في مجلس النواب يثريك أنت بين الناس؛ لأنهم سيرون شخصيات لديها وجهة نظر ومشروع فكري وثقافي واقتصادي وسياسي، هذا ما سيضيف لك كحزب؛ لكن لا تكون شبه الأحزاب الأخرى.

الطريق إلى البرلمان

وحلَّ الكاتبُ الصحفيُّ مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، ضيفَ أول حلقتَين من برنامج "الطريق إلى البرلمان" عبر موقع "مصراوي".

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن قراءته للمشهد السياسي، وماذا يدور في الغرف المغلقة بين الأحزاب.

وكشف أيضًا عن رؤيته بشأن النظام الانتخابي الأنسب لمصر، بالإضافة إلى حظوظ كل من حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وانطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.