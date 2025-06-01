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مدبولي: مشروع جريان يعادل خمس محافظات من حيث المساحة

05:36 م الأحد 01 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن "مشروع الدلتا الجديدة يعادل خمس محافظات من حيث المساحة"

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف تعزيز أهداف التنمية المتكاملة والمستدامة وتعزيز الاستفادة من أصول الدولة، حيث نعمل على تعزيز استيعاب الحركة السياحية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد أن ما يتم تنفيذه حاليًا في مشروع "جريان" يمثل رؤية تنموية متكاملة، تجمع بين الشقين السياحي والعقاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق مجتمع عمراني متطور.

وقال مدبولي، إنه من المتوقع أن يوفر العديد من فرص العمل المستدامة، مشددًا على أن الدولة المصرية منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص في جميع المجالات، بما في ذلك التطوير العقاري والخدمات السياحية.

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مصطفى مدبولي مشروع جريان الدلتا الجديدة
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