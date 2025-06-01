رئيس "ماونتن فيو": "چريان" يعزز مكانة مصر في تصدير العقار وجذب السياحة

كتب- محمد نصار:

أكد المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "ماونتن فيو"، أن مشروع "چريان" يمثل إضافة نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة تصدير العقارات وجذب السياحة.

وقال "سليمان"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، على هامش توقيع اتفاقية مشروع "چريان" إن المشروع يضم نحو 35 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن كورنيش "چريان" سيشكل نقلة عمرانية مميزة، مشيرًا إلى أنه سيكون أطول من كورنيش الإسكندرية.

وأشار إلى أن المشروع يتميز كذلك بوجود مساحات خضراء واسعة تضمن جودة الهواء ونقاء البيئة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود "چريان" بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

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