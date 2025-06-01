وزير العمل يعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الفترة من الخميس الموافق 5 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو 2025، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن منح هذه الإجازة يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، تحقيقًا للبعدين الاجتماعي والقومي، مؤكدًا أن تشغيل العاملين خلال هذه الفترة سيكون متاحًا في حالات الضرورة، وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له، على أن يُمنح العامل تعويضًا عن عمله في هذه الأيام طبقًا للقانون.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لتنظيم آلية تطبيق الإجازة، مؤكدة على جميع رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تعميم أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذه.

ويأتي هذا القرار بالتوازي مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، والذي اعتبر نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في موعدها المحدد حال وجودها.

وفي ختام البيان، تقدّم وزير العمل، محمد جبران، بأطيب التهاني إلى عمال مصر وشعبها الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على البلاد بالخير واليُمن والبركات، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.