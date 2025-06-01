مركز الفلك: عاصفة مغناطيسية وألسنة لهب شمسية اليوم -صورة

كتب- محمد نصار:

التقط مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، صورة توثق النشاط الشمسي ظهر يوم الأحد 01 يونيو 2025، وذلك تزامنًا مع عدة انفجارات شمسية.

وقد تم التصوير باستخدام تلسكوب شمسي متخصص (هيدروجين ألفا)، وتظهر العديد من البقع الشمسية كبقع سوداء داكنة.

وبحسب بيان المركز، اليوم الأحد، فقد حدثت عاصفة مغناطيسية أرضية وصلت إلى المستوى G3 في الساعة 07:21 صباح اليوم بتوقيت غرينتش، وذلك بسبب وصول انبعاثات إكليلية شمسية (CME) انطلقت من الشمس يوم 31 مايو في الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، وهي بسبب توهج شمسي (Flare) من القوة M8.1 انطلق من مجموعة البقع الشمسية رقم AR4100.

يشار إلى أن الصورة تظهر ظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على حافة الشمس، وبعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطح الشمس، وبعض البقع الشمسية.

الطبقة من الشمس التي تظهر من خلال هذا التلسكوب الشمسي، وتظهر في الصورة هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere)، التي نراها بالعين المجردة والتي تظهر من خلال التلسكوبات العادية.

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