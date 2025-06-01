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بعد استقالة مشيرة خطاب.. "كارم" قائمًا بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

12:55 م الأحد 01 يونيو 2025

السفير محمود كارم

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كتب- محمد نصار:

يتولى السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، القيام بأعمال رئيس المجلس وفقًا للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت السفيرة مشيرة خطاب، باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ (السبت الموافق 31 مايو 2025)، وذلك نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.

وبناءً على هذه الاستقالة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقًا لقانون المجلس.

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