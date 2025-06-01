رحلة 7 سنوات.. رسالة شكر من وزيرة البيئة قبل تولي منصبها الجديد

كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إيمانه بقطاع البيئة ومنح الثقة والأولوية للعمل في هذا المجال.

كما وجهت الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المستمرة والدعم طوال الفترات الماضية، وكذلك كل الموجودين في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

وفي كلمة بمناسبة اختيارها لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفًا لـ "إبراهيم ثياو"، شكرت الوزيرة كل من تعاملت معهم وتعلمت منهم داخل وزارة البيئة.

وقالت: كبرت في وسطكم وأنتم أهلي، وأنتم عارفين كده، وابني الكبير كبر بردوا معاكم، ولولا اللي كلنا اشتغلنا فيه مع بعض، مكنش ممكن يبقى فيه حد مصري عرف يوصل لده، بفتكر كل حاجة من يوم ما دخل الوزارة، وكل حد تفاعلت معاه في مكتب الوزير وقطاع الفروع والتعاون الدولي، بفتكر رحلة السبع سنين مع كل التيم والمساعدين بتوعي وخدمات المعونة والسواقين والحراسة.

وأضافت ياسمين فؤاد: رحلة كانت مهمة وملهمة اتعلمت منها كتير، إن شاء الله استقبلكم في ألمانيا لأي حد هييجي يعدي وأقدر أشرف مصر وأعمل حاجة تستحق يبقى اسم مصر كبير فيها لأن مصر بلد كبير، ولأن اتفاقية التصحر تهم القارة الإفريقية.

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